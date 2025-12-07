Prima pagina

L'apertura de Il Roma: "Tutti al Maradona per battere Spalletti"

"Tutti al Maradona per battere Spalletti". E' questo il titolo con cui Il Roma apre oggi in prima pagina, nel giorno di Napoli-Juventus. Si giocherà - si legge - in uno stadio stracolmo che vuole vincere ancora. Per quanto riguarda la formazione, sarà Elmas a rimpiazzare l'infortunato Lobotka.