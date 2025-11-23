Prima pagina

L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte esiste! Napoli primo"

Oggi alle 08:10
di Pierpaolo Matrone

"Conte esiste": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. La risposta di Antonio a settimane di critiche: Napoli primo, Atalanta travolta 3-1. Doppietta di Neres, a segno anche Lang. Inutile il lampo di Scamacca. DeLa: "Bravo Antonio, si è ripreso la squadra".

Un altro titolo proposto dal quotidiano è il seguente: "Juve, altra frenata". Spalletti rimontato dalla Fiorentina (1-1). Sblocca Kostic, nella ripresa risponde Mandragora. Terzo pari in quattro partite per Lucio tra Serie A e Champions.