L’Argentina vince di misura in Uruguay e vede i Mondiali: un giallo e 97' per Olivera

vedi letture

A Montevideo l'Argentina batte 1-0 l'Uruguay nelle Qualificazioni alla Coppa Del Mondo 2026. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i campioni del mondo alzano il ritmo e trovano il gol vittoria con Thiago Almada al 68' con un bellissimo destro a giro all’incrocio dei pali. Da segnalare, nel recupero, l’espulsione di Nico Gonzalez, l'esterno della Juventus colpisce Nandez sul volto con una pedata, seppur in modo del tutto involontario. Giallo nel finale per il terzino del Napoli Mathias Olivera, che gioca l'intero match.

Con i tre punti conquistati allo Stadio del Centenario la nazionale di Scaloni allunga in testa alla classifica a 28 punti, all'Albiceleste manca un solo punto per staccare aritmeticamente il pass per la Coppa Del Mondo 2026. L'Uruguay invece è quarto a quota 20, a pari punti del Paraguay e a -1 dal Brasile.