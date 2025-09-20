L'arma in più contro le medio-piccole: Gutierrez spera nel debutto col Pisa

Si volta pagina e la sfida contro il Pisa può essere l’occasione per riscattarsi subito e ruotare qualche giocatore dopo le fatiche dell’impegno ravvicinato. Focus sull’out mancino dove Olivera può sostituire Spinazzola, ma non solo: in quella zona spera di debuttare anche Miguel Gutierrez, acquistato in estate per 20mln di euro.

Il laterale spagnolo ha smaltito l’operazione alla caviglia, è a disposizione di Conte già dal match contro la Fiorentina e quindi si avvicina al debutto assoluto in maglia azzurra. Le sue caratteristiche offensive, la grande qualità col mancino, potrebbero essere importanti in primis contro le medio-piccole quando si chiudono gli spazi. Il Maradona, già sold-out, non vede l’ora di ammirare (anche) Gutierrez.