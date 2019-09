"L'indimenticabile parata!", il Liverpool ricorda la parata di Alisson a poche ore dalla gara

Attraverso il proprio account Twitter il Liverpool decide di aprire la marcia di avvicinamento al match contro il Napoli di questa sera con un flashback legato alla sfida fra Reds e azzurri dello scorso anno ad Anfield ed in particolare la parata salva risultato (e qualificazione) di Alisson su Arkadiusz Milik.

HUGE save @Alissonbecker's unforgettable stop at a BIG moment against @sscnapoli last year pic.twitter.com/NiEXGau1Hw