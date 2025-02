L’iniziativa del Como verso il Napoli: sabato allenamento aperto ai tifosi al Sinigaglia

Domenica alle ore 12:30 il Napoli sarà ospite del Como. Il club lariano ha lanciato un’iniziativa speciale rivolta ai tifosi alla vigilia della sfida agli azzurri. Questa la nota pubblicata sui canali social: “Sabato 22 febbraio il Como 1907 sosterrà una seduta di allenamento aperta al Sinigaglia, in vista della sfida casalinga di domenica contro il Napoli.

I cancelli apriranno alle 11:30, gli allenamenti inizieranno alle 12:30. L'ingresso è gratuito e i posti allo stand Distinti saranno assegnati in base all'ordine di arrivo. Forza Como!”.

Como 1907 will hold an open training session at the Sinigaglia this Saturday, February 22, ahead of the home match against Napoli on Sunday.



Gates will open at 11:30, with training starting at 12:30. Admission is free and seats in the Distinti stand will be available on a… pic.twitter.com/SywN0OtLEE