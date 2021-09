L'Inter eguaglia un record del Napoli di Sarri: mai così tanti gol dopo 4 giornate

I numeri parlano in casa Inter: dopo appena quattro giornate ben 15 gol messi a segno. Eguagliato il Napoli 2018: per trovare un dato migliore bisogna risalire alla stagione 1960/61: in quell'Inter targata Helenio Herrera furono addirittura diciotto le reti interiste. Già cancellata la preoccupazione circa il mancato apporto di Romelu Lukaku, miglior marcatore nerazzurro nelle ultime due stagioni.