L'ultimo ballottaggio verso Bologna dipenderà dal piano-gara di Conte

vedi letture

Si avvicina il turno probabilmente cruciale per la lotta Scudetto. Doppia seduta ieri a Castel Volturno per entrare nel vivo dell'avvicinamento alla trasferta di Bologna per affrontare la squadra di Vincenzo Italiano, indubbiamente la più in forma del momento e che soprattutto in casa riesce ad applicare meglio il proprio calcio fatto principalmente di aggressività e recupero alto. I numeri in questo senso sono eloquenti: per il Bologna zero sconfitte in casa in campionato nel 2025 ed in generale un solo ko interno a dicembre (ma in una gara in cui rimase in dieci). Certo, poi anche l'Inter dovrà fare visita ai rossoblù, ma per il Napoli scivolare oltre il -3 in questo turno significherebbe perdere contatto mentre restando in scia poi potrebbe far valere il calendario con le ultime sette sfide contro squadre della parte destra della classifica.

Conte (quasi) accontentato

Il tecnico del Napoli per giocarsela fino alla fine ha dettato una sola condizione dopo la gara vinta col Milan. "Vittoria importante, restiamo a -3 dall'Inter. Se abbiamo tutti a disposizione, possiamo dare fastidio davvero fino alla fine, Quando sono mancate le forze ad Anguissa e Neres, ma anche quando è uscito Lobotka, è diventata una gara difficile. Mi auguro di recuperare tutti, così daremo fastidio". Ed in effetti questa settimana - oltre a migliorare la condizione di Neres ed Anguissa - è stata utile per recuperare anche McTominay. Resta quindi in dubbio solo Spinazzola: si deciderà probabilmente domenica, ma senza prendersi rischi.

Il ballottaggio che dipende dal piano-gara

Con quasi tutto l'organico a disposizione, Antonio Conte dunque può anche scegliere in base alle caratteristiche dell'avversario o al piano che vorrà impostare a Bologna. Di fronte ci sarà l'avversario che recupera più palloni in alto e che concede meno tocchi prima di un recupero-palla: la chiave sarà dunque l'uscita difensiva ed il ballottaggio ad oggi riguarda Gilmour, che ha fatto benissimo al fianco di Lobotka nell'ultimo periodo al posto di Anguissa che però è pronto a rientrare da titolare. Conte deciderà probabilmente in base a come imposterà la gara: provare ad uscire palla a terra, col palleggio, col doppio play oppure con meno rischi entrando più nei duelli?