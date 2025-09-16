Ufficiale La FIGC annuncia i nuovi allenatori UEFA Pro: c'è anche Hamsik, l'elenco completo

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Sono stati ufficializzati dal settore tecnico Figc i nuovi allenatori UEFA Pro, che nei giorni scorsi hanno superato gli esami finali del corso. I neo abilitati hanno ottenuto così la massima qualifica, che consente loro di guidare qualsiasi squadra, anche ai più alti livelli europei. Promossi a pieni voti l'attuale allenatore della Roma femminile, Luca Rossettini, e l'osservatore del Sassuolo, Alberto Maresi, che si sono abilitati con 110 su 110. Prove superate per due tecnici di Serie A, ovvero quelli di Como e Cagliari, Cesc Fabregas e Fabio Pisacane.

Tra i neo allenatori UEFA Pro ci sono anche diversi nomi noti, come l'ex Napoli - e attualmente nello staff tecnico della Nazionale slovacca guidata da Calzona - Marek Hamsik; lo 'storico' vice di Max Allegri, Marco Landucci, e gli attuali allenatori dell'Atalanta Under 23 e della Juventus Primavera, Salvatore Bocchetti e Simone Padoin. L'elenco completo di tutti i nuovi tecnici UEFA Pro: Andrei Agius, Alessandro Agostini, Bocchetti, Fabregas, Giovanni Ferraro, Alessandro Gazzi, Hamsik, Landucci, Vincenzo Maiuri, Alberto Maresi, Davide Moro, Padoin, Pisacane, Luca Rigoni e Rossettini. (ANSA).