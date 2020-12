La frase più bella su Maradona l'ha detta Guardiola (è di Velasco)

Tanto rumore in questi giorni per ricordare Maradona, tante cose dette, molte supposizioni, frasi evitabili. Il concetto più bello, su Diego, lo ha espresso un ex calciatore e attuale allenatore, Guardiola, che ha detto: "Non importa cosa hai fatto nella tua vita, ma cosa hai fatto per le nostre" riprendendo la storica frase di Julio Velasco. E' proprio vero: che senso ha giudicare la vita privata di Diego? Ognuno ha la propria, si chiama privata perché non è degli altri, non può essere messa in piazza. Ma sappiamo bene quanto Maradona abbia reso felici tutti i suoi tifosi. Per questo sarà ricordato in eterno. A differenza di tanti presunti puri...