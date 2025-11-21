Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Conte ci riprova, un'ora di confronto con i giocatori"
"Fateli azzurri" è il titolo di apertura scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per la sua prima pagina all'indomani del sorteggio di Zurigo sul Playoff Mondiale che ha accoppiato l'Italia con Irlanda del Nord (semifinale in casa il 26 marzo) e con una tra Galles e Bosnia nell'eventuale finale in trasferta: "Il sorteggio Mondiale lancia la Nazionale. II 26 marzo a Bergamo Italia-Irlanda del Nord, eventuale finale il 31 in Galles o Bosnia. Gattuso: 'Spostiamo la Serie A per il playoff. Figc e Lega già al lavoro", si legge ancora sul quotidiano sportivo milanese.
Poco sotto spazio al Napoli e all'ultimo faccia a faccia tra Antonio Conte e la squadra: "Conte ci riprova. Un'ora di confronto con i giocatori, il Napoli riparte".
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
