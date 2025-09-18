Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Conte, esame Pep col City. Ritorno Kdb, chiave McTominay"

Una doppietta nata da due colpi di testa dove ha lasciato trasparire il dominio fisico sugli avversari. Così Marcus Thuram ha mandato al tappeto l'Ajax al debutto stagionale in Champions League ad Amsterdam: "Bella testa", titola appositamente La Gazzetta dello Sport in prima pagina sulla ripresa dell'Inter. Sommer, dopo la marea di critiche ricevute al Derby D'Italia per gli svarioni con la Juventus, si prende la sua rivincita mentre Pio Esposito (titolare) non ha fatto rimpiangere l'assenza di Lautaro Martinez.

Dall'altro lato, l'Atalanta di Juric dura solo tre minuti: il PSG ne fa quattro al Parco dei Principi e si libera rapidamente della Dea 4-0: i campioni d'Europa si divertono, Carnesecchi meno ma riesce a parare un rigore a Barcola. Prima uscita a vuoto in Europa per la Dea. Stasera tocca al Napoli tornare a farsi sentire in Champions League all'esordio con il Manchester City a Etihad: il ritorno di Kevin De Bruyne dopo il suo addio in estate. Appuntamento fissato alle ore 21. "Conte, esame Pep col City. Ritorno Kdb, chiave McTominay", si legge.