La Gazzetta dello Sport: "Inter, rilancio scudetto. Juve, che signora"

"Che Signora!" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Spalletti batte Mou con un 2-0 importante allo Stadium grazie alle reti dei centrocampisti Thuram e McKennie e resta in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi, in attesa dell'ultimo turno da giocare nel Principato di Monaco.

Tonfo interno invece per l'Atalanta.

Dopo essere passata in vantaggio con il gol di Scamacca nel primo tempo, la Dea si è fatta rimontare dall'Athletic Club nel secondo tempo. Guruzeta, Serrano e Navarro hanno firmato il tris dei baschi (inutile poi il gol del 2-3 di Krstovic) al Gewiss Stadium con la formazione di Palladino che rimane a quota 13 punti comunque nel gruppone che spera in un posto nelle prime 8 ma ha sprecato una grande chance.