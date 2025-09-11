La Gazzetta dello Sport: "La Roma deve vendere, l'Inter ripensa a Konè"
L'Inter non ha ancora rinunciato a Manu Koné. Il centrocampista della Roma, trattato per qualche giorno in estate dal club nerazzurro dopo il cambio di strategia adottato a causa delle note difficoltà con l'Atalanta per arrivare ad Ademola Lookman, resta un obiettivo caldo per le prossime sessioni di mercato. Questo, almeno, quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport nella sua prima pagina: "Koné, l'Inter pensa a te - si legge nel titolo di apertura -. Il francese ancora nel mirino. La Roma deve vendere per rispettare l'accordo con l'UEFA. I nerazzurri pronti al rilancio e a riaprire la trattativa".
Di spalla, invece, si parla di Santiago Gimenez e Jamie Vardy, attaccanti alla ricerca della rinascita con Milan e Cremonese: "Gimenez segna. Gol gioiello con il Messico: Milan eccomi" il titolo dedicato al milanista. Per quanto riguarda l'inglese, invece, spiccano le prime parole rilasciate nelle conferenza stampa di presentazione: "Vardy sogna. 'Cremonese come il Leicester, tutto è possibile'".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
