Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli, Conte non sfonda più"

"Solo Vlahovic" è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina. Il serbo salva la Juventus da un altro ko in Champions League e trova la zampata vincente che vale l'1-1 contro lo Sporting Lisbona all'Allianz Stadium: "Champions in salita: due pari (e un gol) per Juve e Napoli - prosegue la rosea -. Dusan non basta con lo Sporting. La Signora cresce, ma zero vittorie e per i playoff è vietato sbagliare. Spalletti: 'Sono fiducioso'. Conte non sfonda più: 'Che catenaccio questi tedeschi", è il titolo.