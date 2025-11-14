La Gazzetta dello Sport: "Napoli nei guai, Anguissa fuori almeno tre mesi"
"Troppo poco" è il titolo di apertura proposto sulla prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per sintetizzare la prestazione dell'Italia a Chisinau contro la Moldavia nella penultima giornata della fase a gironi per la qualificazione al prossimo Mondiale. Gli azzurri, che a marzo si giocheranno un posto negli Stati Uniti passando dai playoff, vincono 2-0 ma riescono a sbloccare una gara complicata solo nel finale con Mancini e Pio Esposito.
Al rientro dalla sosta tornerà la Serie A, con tanti big match in programma. II 23 novembre a San Siro andrà in scena il Derby di Milano tra Inter e Milan: "Derby da padroni - scrive la rosea - San Siro è davvero casa loro. Inter e Milan, prima volta nello stadio di proprietà". Di spalla spazio invece all'intervista al ct del Brasile Carlo Ancelotti ("Inter europea, Milan pratico. Gasp la sorpresa") e al pesante infortunio accusato da Zambo Anguissa: il centrocampista del Napoli ha rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra ("Napoli nei guai, Anguissa fuori almeno tre mesi").
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
