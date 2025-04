Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Solo Milan. Crollo Inter: addio Triplete"

"Solo Milan" titola oggi La Gazzetta dello Sport all'indomani della semifinale di ritorno di Coppa Italia che ha visto i rossoneri vincere il derby contro l'Inter con un rotondo 3-0 che li spedisce in finale, dove affronteranno una tra Bologna e Empoli (in campo questa sera al Dall'Ara dopo il 3-0 rossoblu del Castellani). "Stravince il derby e va in finale di Coppa Italia - scrive ancora il quotidiano sportivo in apertura -. Crollo Inter, addio Triplete. Conceicao incubo dei nerazzurri con doppio Jovic e Reijnders. Inzaghi: 'Stanchi ma niente alibi'. Alle 21 Bologna-Empoli parte da 3-0".

"Caduta Tudor, la Juve è quinta" titola la rosea, che poi dedica un box anche al Torino che batte 2-0 l'Udinese ("Adams-Dembelé, è scatto Toro").