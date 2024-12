Ultim'ora La Lazio recupera pezzi per Napoli: Nuno Tavares e Dia ci saranno!

Marco Baroni recupera pezzi - e pure importanti - in vista della seconda sfida in quattro giorni contro il Napoli, stavolta valevole per il campionato. Il tecnico della Lazio, infatti, potrà contare sia su Dia che su Nuno Tavares, entrambi recuperati. A riportarlo, direttamente da Roma, è Lalaziasiamonoi.it.

Il centravanti si era fermato contro il Ludogorets per una brutta distorsione alla caviglia destra; il terzino invece aveva rimediato in Nazionale una lesione di basso grado a carico della coscia sinistra. Per la partita di domenica torneranno a dare il loro contributo alla squadra, vedremo se subito dall'inizio o solamente da subentranti.