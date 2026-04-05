La notte di Re Kevin: è ad un gol da quota 100 gol nei Top 5 Campionati

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Kevin De Bruyne guiderà il Napoli contro il Milan, giusto in tempo per giocarsi il momento più importante della stagione

Lunedì sera al Maradona ci sarà anche lui, dal primo minuto. Kevin De Bruyne guiderà il Napoli contro il Milan, giusto in tempo per giocarsi il momento più importante della stagione, con addosso il peso — e il privilegio — di poter scrivere anche una pagina di storia del calcio europeo. Il belga è fermo a 99 reti nei cinque maggiori campionati europei dal suo esordio nella stagione 2012/13. Un gol contro il Milan varrebbe il centesimo, un traguardo che tra i centrocampisti ha raggiunto soltanto Marco Reus, arrivato fino a 120.

I numeri di una carriera straordinaria

Numeri che raccontano una carriera da fuoriclasse e che rendono questa sfida ancora più speciale. Non è tutto. All'andata De Bruyne aveva già timbrato il cartellino su rigore, e una rete lunedì farebbe del Milan la prima squadra contro cui il belga segnerebbe più di una volta in Serie A. I dati stagionali, nonostante il lungo infortunio, certificano quanto il Napoli sia un'altra squadra quando De Bruyne è in campo: tre vittorie nelle ultime tre partite da quando è rientrato, e un tasso di successo che sale al 71% in tutte le competizioni con lui in campo — dieci vittorie su quattordici — contro il 46% registrato nelle gare in cui il classe 1991 non ha giocato. Una differenza netta, impossibile da ignorare.