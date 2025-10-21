Ultim'ora La Polizia olandese perquisisce tutti i napoletani: fermati anche diversi giornalisti

Notte agitata a Eindhoven, dove circa 180 ultras del Napoli sono stati fermati, perquisiti e successivamente espulsi dalle autorità olandesi. I tifosi, pur essendo in possesso di regolare biglietto, non potranno assistere al match di questa sera contro il PSV e rischiano anche il Daspo secondo alcune fonti. Da questa mattina squadre della polizia olandese presidiano le strade del centro città, fermandosi e controllando chiunque venga riconosciuto come napoletano.

Numerosi video testimoniano perquisizioni e identificazioni a tappeto, anche nei pressi dell’area dello stadio. Persino alcuni inviati italiani presenti in Olanda sarebbero stati sottoposti a controlli prolungati, a causa del semplice fatto di trovarsi in centro. Le autorità olandesi hanno giustificato l’operazione con la necessità di evitare assembramenti e potenziali “adunate sediziose”, imponendo ai tifosi del Napoli di rimanere negli hotel fino a ridosso del match.