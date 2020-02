La Pulce conosce tutto (o quasi) di Napoli grazie ad un ambasciatore speciale

Leo Messi conosce molte cose di Napoli. Lo ha rivelato nella sua intervista al Mundo Deportivo. Sa che i tifosi sono follemente innamorati della squadra, sa che il San Paolo è stato ristrutturato, sa quanta passione ci sia per quella maglia. Un ambasciatore della città è stato Ezequiel Lavezzi, suo amico e compagno in Nazionale. I due hanno parlato spesso dell'avventura del Pocho a Napoli. Ora Leo non vede l'ora di scendere in campo a Fuorigrotta, ma il suo sentimento è ricambiato. Anche i tifosi del Napoli non vedono l'ora di conoscerlo di persona, ammirandolo dal vivo. Manca poco...