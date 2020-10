La rivolta del calcetto: "Non siamo untori e rispettiamo le regole! Non chiudeteci"

"Non siamo untori": questo l'urlo dei titolari di centri sportivi legati al calcetto amatoriale. Tra le misure allo studio del Governo in tema Coronavirus c'è anche Il possibile divieto dell'attività del calcio 5. L'indiscrezione ha suscitato le reazioni del movimento. Gatti, presidente dell'Assoallenatori di Milano: "Non è possibile colpire un settore dove sono state rispettate tutte le norme sul contingentamento e sul distanziamento. Abbiamo dei protocolli davvero stringenti - si legge su Gazzetta.it - e siamo stati attenti nella loro applicazione Non abbiamo mai sottovalutato l’emergenza da subito neanche durante pausa la pausa estiva e continuiamo a essere scrupolosissimi"