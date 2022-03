La Spagna esclude Fabian, As polemico col ct: "Ignorato il terzo miglior calciatore spagnolo"

Una scelta che As definisce "difficile da capire", citando alcuni dati derivanti dall'intelligenza artificiale di Olocip.

"Luis Enrique ignora il terzo miglior calciatore spagnolo". Così il quotidiano As, nelle sue pagine online, commenta la mancata convocazione di Fabian Ruiz nell'ultima lista diramata dal selezionatore iberico. Il centrocampista del Napoli ha segnato in questa stagione nove gol, a cui si aggiungono tre assist: nessun altro centrocampista a disposizione di Luis Enrique vanta numeri analoghi. E non finisce qui.

L'ultima agli Europei. È dalla gara contro la Croazia a Euro2020 che Fabian non viene considerato in nazionale. Una scelta che As definisce "difficile da capire", citando alcuni dati derivanti dall'intelligenza artificiale di Olocip. Con un rating stagionale di 0,47 a partita, Fabian Ruiz è il miglior centrocampista spagnolo in questa stagione, superando Rodri (0,34), Pedri (0,29), Gavi (0,27) e Soler (0,26). Inoltre, ha segnato un gol ogni 409 minuti: è la sua miglior stagione, ma la Spagna non lo chiama.