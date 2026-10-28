Yamal, caos in aeroporto: il padre accusato di aver sputato a una dipendente!

Lamine Yamal, il padre coinvolto in una presunta lite all'aeroporto di Barcellona. Interviene la Guardia Civil.

Mounir Nasraoui, padre dell'attaccante del Barcellona Lamine Yamal, sarebbe stato protagonista di un acceso alterco all'aeroporto di Barcellona prima della partenza per Londra, dove era atteso per la cerimonia del Pallone d'Oro. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Crónica Global, l'episodio si sarebbe verificato all'interno di una caffetteria situata nell'area d'attesa del terminal. La discussione, inizialmente nata da un diverbio con il personale del locale, sarebbe rapidamente degenerata, fino a rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Stando alla ricostruzione della testata spagnola, Nasraoui avrebbe addirittura sputato in faccia a una dipendente durante il confronto. Si tratta, al momento, di una versione dei fatti riportata dal giornale sulla base delle testimonianze raccolte, senza ulteriori conferme ufficiali sulla dinamica dell'accaduto.

Padre di Lamine Yamal, interviene la Guardia Civil: cosa è successo prima del volo per Londra

La tensione all'interno della caffetteria avrebbe richiesto l'intervento degli agenti della Guardia Civil, chiamati a riportare la calma dopo la discussione. Nonostante l'episodio e la presenza delle forze dell'ordine, Mounir Nasraoui avrebbe comunque potuto proseguire regolarmente il proprio viaggio, imbarcandosi sul volo diretto a Londra per assistere alla cerimonia del Pallone d'Oro. L'alterco, dunque, non avrebbe avuto conseguenze immediate sulla sua partenza. Restano da chiarire le circostanze precise della lite e l'eventuale seguito dell'intervento degli agenti, mentre le accuse relative al presunto sputo alla dipendente rimangono attribuite alla ricostruzione pubblicata da Crónica Global.