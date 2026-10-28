Ufficiale Monza-Napoli, sorpresa nello spogliatoio azzurro: debutta la nuova maglia Halloween

Monza-Napoli, debutta al Brianteo la maglia Halloween 2026/27 dedicata al Munaciello. Le immagini dallo spogliatoio azzurro.

Il Napoli scenderà in campo contro il Monza con una novità speciale: la nuova maglia Halloween 2026/27 farà il suo esordio ufficiale allo stadio Brianteo. La divisa, realizzata in collaborazione con EA7, è già stata mostrata attraverso le immagini provenienti dallo spogliatoio dell'impianto brianzolo, dove gli azzurri di Massimiliano Allegri saranno impegnati alle ore 20.45 nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Un debutto particolare per una maglia in edizione limitata che unisce l'identità calcistica del Napoli alle tradizioni popolari della città, scegliendo come protagonista una delle figure più caratteristiche del folklore partenopeo.

Napoli, la maglia Halloween 2026/27 è dedicata al Munaciello: il significato della nuova divisa

La nuova maglia Halloween del Napoli è dedicata al Munaciello, il leggendario spiritello della tradizione napoletana, associato tanto ai dispetti quanto alla buona sorte. Attraverso questa scelta, il club azzurro ha voluto celebrare il patrimonio culturale della città, trasformando un simbolo del folklore locale nel protagonista di una divisa speciale. La SSC Napoli ha presentato così la nuova creazione realizzata insieme a EA7: “SSC Napoli ed EA7 presentano la nuova Maglia Gara Halloween 2026/27 Limited Edition dedicata al Munaciello, leggendario spiritello del folklore napoletano. Un incontro tra calcio e cultura popolare che racconta il lato più misterioso della città, attraverso una figura sospesa tra dispetti e fortuna”. Dopo la presentazione ufficiale, arriva dunque anche il debutto sul terreno di gioco: sarà Monza-Napoli la prima occasione per vedere gli azzurri indossare la speciale divisa dedicata alla tradizione partenopea.