Lang e Lobotka sono rientrati a Castel Volturno: il report di oggi
Lang e Lobotka sono gli ultimi nazionali rientrati oggi a Castel Volturno in attesa dei prossimi. Ne mancano cinque all'appello per riavere il gruppo al completo.
"Gli azzurri continuano gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara interna di campionato contro l'Atalanta. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro tecnico-tattico. Lang e Lobotka sono rientrati dagli impegni con le nazionali", si legge nella nota ufficiale del club.
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
