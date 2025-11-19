Ufficiale Lang e Lobotka sono rientrati a Castel Volturno: il report di oggi

Lang e Lobotka sono gli ultimi nazionali rientrati oggi a Castel Volturno in attesa dei prossimi. Ne mancano cinque all'appello per riavere il gruppo al completo.

"Gli azzurri continuano gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara interna di campionato contro l'Atalanta. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro tecnico-tattico. Lang e Lobotka sono rientrati dagli impegni con le nazionali", si legge nella nota ufficiale del club.