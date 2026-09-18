Lang, il gol manca da (quasi) un anno. E la Fiorentina lo aveva cercato in estate

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Noa Lang è ancora alla ricerca del gol. L’attaccante non va a segno dal 22 novembre, quando realizzò la sua prima e, finora, unica rete con la maglia del Napoli nella sfida contro l’Atalanta. Da allora è iniziato un lungo digiuno realizzativo che il giocatore vuole interrompere al più presto. La prossima occasione potrebbe arrivare proprio contro la Fiorentina, avversaria che Lang conosce bene anche per il forte interesse mostrato nei suoi confronti durante la scorsa estate.

L’occasione contro la Fiorentina

La sfida con i viola può rappresentare dunque un appuntamento importante per l’attaccante, desideroso di ritrovare il feeling con il gol e dare una svolta al proprio rendimento. La Fiorentina, che in estate aveva valutato concretamente il suo profilo, sarà ora l’avversaria da affrontare sul campo. Lang punta a lasciarsi alle spalle il periodo di astinenza e a tornare protagonista con una rete che potrebbe restituirgli fiducia e continuità. Per il Napoli, invece, il suo eventuale ritorno al gol rappresenterebbe un’arma in più in vista dei prossimi impegni.