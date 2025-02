Lazio, il diluvio rimanda il provino di Dia: l'ex Salernitana resta in dubbio

A causa della pioggia intensa, le prove di oggi a Formello sono state rinviate a domani, quando nel pomeriggio la Lazio svolgerà la rifinitura in vista della partita contro il Napoli. Il maltempo ha imposto la massima cautela, e Boulaye Dia non ha partecipato all'allenamento con i compagni. Ogni valutazione sulla sua condizione sarà approfondita nella seduta di domani, prevista per le 16.

Il senegalese ha subito una distorsione alla caviglia durante la partita contro il Monza e avrebbe dovuto effettuare un provino questa mattina. Tuttavia, le condizioni del campo hanno consigliato di rinviare ogni decisione all'allenamento di domani. La scelta del trequartista, tra Dia, Pedro e Dele-Bashiru, dipenderà dalla capacità di Dia di tollerare il dolore. La decisione di Baroni verrà presa dopo la seduta di domani.

Pedro è subentrato domenica scorsa, segnando una doppietta, mentre Dele-Bashiru potrebbe offrire maggiore sostanza a centrocampo. Le altre scelte sembrano già delineate: Isaksen e Zaccagni agiranno sulle fasce, con Castellanos come centravanti, e Guendouzi e Rovella a centrocampo.

In difesa, si monitorano le condizioni di Marusic, che ieri ha riposato e oggi ha svolto un lavoro differenziato. Tavares sarà titolare a sinistra, mentre Lazzari è pronto a subentrare a destra. Al centro, la coppia Gila-Romagnoli costituirà la linea difensiva.