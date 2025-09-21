Ufficiale

Lazio-Roma, le formazioni: Sarri, quante sorprese! Gasperini rilancia Pellegrini

Lazio-Roma, le formazioni: Sarri, quante sorprese! Gasperini rilancia PellegriniTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:37Notizie
di Pierpaolo Matrone

Sorprese da una parte e dall’altra, nelle formazioni ufficiali del derby di Roma che andrà in scena allo stadio Olimpico alle 12.30 in un contesto iper-sorvegliato per evitare scontri dopo i precedenti dello scorso campionato. Fischio d’inizio affidato all’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno, di seguito le scelte dei due allenatori.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. All. Sarri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.