Foto Le pagelle del Pampa: 6,5 a Raspa e McTominay, 5 a Conte e tante insufficienze

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha stilato le sue pagelle per Monza-Napoli 0-1. McTominay e Raspadori eletti i migliori in campo con un 6,5 ma sono poi tanti i bocciati, a partire da Conte a cui va un 5 in pagella. Sotto la sufficienza, tra gli altri, Rafa Marin, Lukaku e Politano.