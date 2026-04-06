Foto Le pagelle del Pampa: Politano e Santos i migliori, 6 a Conte. Un solo insufficiente

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Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Napoli-Milan 1-0. L'autore del gol vittoria Matteo Politano è il migliore con un 7,5 insieme ad Alisson Santos a cui va un 7; sufficienza per Giovane e per l'allenatore Conte. l'unico insufficiente è Milinkovic-Savic: 5 per il portiere.