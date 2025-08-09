Le probabili formazioni di Napoli-Girona: fuori McTominay, tridente Neres-Lang-Lukaku

fonte dai nostri inviati a Castel di Sangro, Antonio Noto e Christian Marangio

Secondo test internazionale per il Napoli a Castel di Sangro. Dopo l’amichevole contro il Brest, la squadra di Antonio Conte torna in campo oggi alle 19:00 allo stadio Teofilo Patini per sfidare il Girona, avversario ormai abituale nel secondo ritiro estivo.

Difficile prevedere con certezza l’undici di partenza, ma le indicazioni arrivate dagli ultimi allenamenti lasciano pensare che Conte possa iniziare a dare minuti a chi giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella prima di campionato. Tra i pali chance per Milinkovic-Savic, in difesa Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne con Rrahmani e Beukema a comporre la coppia centrale. In mediana il terzetto formato da Lobotka, Anguissa e De Bruyne, mentre in attacco spazio al tridente Lang-Lukaku-Neres. Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Lang, Lukaku, Neres.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Rincon, Martinez, Krejci, Frances; Lemar, Herrera, Martin; Tsygankov, Asprilla, Ruiz. Allenatore: Miguel Ángel Sánchez Muñoz