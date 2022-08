Le probabili formazioni di Napoli-Lecce: almeno 3 cambi, esordio dal 1' per Olivera e Raspa

Lo 0-0 di Firenze è ormai alle spalle, il Napoli torna al Maradona per tornare subito al successo e confermarsi in testa alla classifica

© foto di Giacomo Morini

Lo 0-0 di Firenze è ormai alle spalle, il Napoli torna al Maradona per tornare subito al successo e confermarsi in testa alla classifica prima del big-match con la Lazio (e poi di quello di Champions con il Liverpool). L'occasione per Spalletti anche per dare il via alle rotazioni per gestire le forze ed inserire i nuovi acquisti. Di fronte ci sarà il Lecce dell'ex azzurro Baroni reduce del pari interno con l'Empoli che rappresenta anche il primo punto dei pugliesi dopo le sconfitte contro Sassuolo ed Inter, tutte arrivate di misura e giocandosela alla pari e questo sicuramente porterà Spalletti e gli azzurri a non sottovalutare l'impegno.

LE ULTIME SUL NAPOLI

Spalletti dovrebbe iniziare a ruotare considerando i tanti impegni ed i prossimi big-match ravvicinati con Lazio e Liverpool. Da capire se darà subito una chance a Sirigu iniziando l'alternanza tra i pali; in difesa pronto l'esordio di Olivera nella linea con Rrahmani, Kim (favorito su Juan Jesus) e Di Lorenzo. In mediana Anguissa e Lobotka e poi esordio dall'inizio per Raspadori e passaggio al 4-2-3-1 con Politano a destra ed a sinistra Kvara in ballottaggio con Elmas. In attacco Osimhen potrebbe essere gestito a gara iniziata con Simeone.

LE ULTIME SUL LECCE

Baroni senza Persson e Brancolini potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'ultima gara: davanti a Falcone linea con Gendrey, Tuia (in ballottaggio con Pongracic), Baschirotto e Pezzella (favorito su Gallo) che però non ha i novanta minuti. In mediana Hjulmand, Blin e Bistrovic mentre in attacco Ceesay con Strefezza e Di Francesco ai lati e quest'ultimo che dovrebbe essere alternato a Banda.

NAPOLI-LECCE - Mercoledì 31 agosto, ore 20.45, stadio Maradona

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti

Ballottaggi: Meret-Sirigu 55%-45%, Olivera-Rui 60%-40%, Kvaratskhelia-Elmas 55%-45%

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

ARBITRO: Marcenaro (Lo Cicero-Palermo. IV: Doveri. VAR: Abisso, AVAR: Galetto)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e diretta radiofoncia su Radio Rai e Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net