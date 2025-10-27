Lecce-Napoli, le quote: gara da Under per i bookmakers

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - È già di nuovo campionato, con il turno infrasettimanale della nona giornata che si apre al Via del Mare con Lecce - Napoli. La squadra di Conte vuole difendere il primo posto in classifica e allungare sulle inseguitrici, un obiettivo decisamente alla portata contro i salentini, reduci dal ko contro l'Udinese e con una sola vittoria all'attivo. Il Napoli deve però invertire la rotta delle gare lontano dal Maradona, in trasferta infatti, ha perso tutte le ultime quattro partite ufficiali tra Serie A e Champions League: per gli esperti di Sisal ci sono pochi dubbi sul successo degli azzurri, a 1,55, si sale a 7,00 per l'impresa del Lecce, il pareggio è a 3,75. I partenopei hanno necessità anche di mettere a posto la fase difensiva, visto che hanno sempre subito gol nelle ultime nove gare ufficiali: l'ipotesi che - Milinkovic Savic resti imbattuto nel match è a 2,30, probabile che sia un match bloccato con il No Gol a 1,65 e l'Under 2,50 a 1,75. La retroguardia giallorossa dovrà stare attenta in particolare alle incursioni di Mc Tominay e di Anguissa, in gol entrambi contro l'Inter candidati a essere protagonisti anche stavolta, rispettivamente in rete a 3,00 e 4,00.

Nel menù anche Atalanta-Milan, sfida a cui la Dea si presenta come unica ancora imbattuta in campionato, ma con i rossoneri che arrivano da sette risultati utili di fila e che in trasferta non hanno mai perso. Gli esperti di Sisal prevedono una gara molto equilibrata, in leggero vantaggio i padroni di casa a 2,60, il Milan insegue indietro di poco, a 2,70 mentre il pareggio vale 3,25. Juric haritrovato Scamacca, che dopo due subentri potrebbe partire titolare per la prima volta e trovare il primo gol stagionale proprio contro il Milan, ipotesi a 3,50. Osservato speciale Lookman, ancora sottotono: con i rossoneri l'attaccante potrebbe risollevarsi, la sua rete è a 3,25. Allegri deve fare i conti su importanti defezioni, ma spinge Leao che "può fare 15 o 20 gol": la marcatura del portoghese vale 3,50, al suo fianco si dovrebbe vedere Nkunku, protagonista con un gol o un assist a 2,50 (ANSA).