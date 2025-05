Ufficiale Lega Serie A, ridotta tolleranza per rispettare contemporaneità di Napoli-Inter: la nota

La Lega Serie A ha reso noto che in occasione della 37ª giornata di Serie A, per le partite in contemporanea tra cui Parma-Napoli e Inter-Lazio, è stato ridotto a soli 5 minuti il termine di tolleranza per l'attesa della presentazione delle squadre in campo. Di seguito il comunicato ufficiale.

Rilevata la specifica esigenza che nelle ultime due giornate del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 venga rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, di seguito le gare il cui inizio deve avvenire in contemporanea in occasione della 37ª giornata:

CAGLIARI-VENEZIA

FIORENTINA-BOLOGNA

HELLAS VERONA-COMO

INTER-LAZIO

JUVENTUS-UDINESE

LECCE-TORINO

MONZA-EMPOLI

PARMA-NAPOLI

ROMA-MILAN

Visto l’art. 54, comma 3, delle NOIF, si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2 delle NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare.