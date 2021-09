Leicester-Napoli, le probabili formazioni: tre dubbi per Spalletti, Rodgers con i titolari

Inizia da Leicester il cammino europeo del Napoli. La squadra di Spalletti sfiderà non solo la squadra più forte della competizione (almeno per quanto riguarda il valore della rosa, è prima per Transfermarkt proprio davanti agli azzurri) ma anche un avversario capace di esaltarsi proprio nelle grandi sfide. Il Leicester ha chiuso al quinto posto la scorsa Premier League, appena un punto dietro al Chelsea campione d'Europa, e nettamente davanti a squadre come Tottenham ed Arsenal, ma soprattutto ha trionfato in due finali: a metà maggio ha battuto 1-0 il Chelsea in finale di FA Cup (eliminando in precedenza anche lo United), ed il 7 agosto ha battuto 1-0 pure il Manchester City trionfando così pure nel Community Shield. Non esaltante l'inizio di stagione, ma sabato s'è rimesso subito sulla strada giusta facendo soffrire lo stesso City (0-1 il finale) e recuperando giocatori importanti. In sintesi un compito tutt'altro che facile per il Napoli, chiamato all'impresa dopo che - proprio nell'anno in cui il primo posto porta direttamente agli ottavi - nel proprio girone ha pescato l'unica squadra davvero temibile.

Anche i numeri confermano la difficoltà dell'impegno. Il Napoli infatti non ha mai vinto una trasferta europea contro avversari inglesi in 10 tentativi precedenti (2 pareggi e 8 sconfitte) e, inoltre, il Leicester ha perso solo due delle 13 partite casalinghe in competizioni europee. L'anno scorso però gli inglesi uscirano ai sedicesimi, deludendo, contro lo Slavia Praga.

LE ULTIME SUL LEICESTER - Rodgers senza Fofana e Mendy ma recupera Ayoze Perez come cambio offensivo. In attacco però dovrebbe confermare Albrighton, Maddison e Barnes dietro la punta Vardy, ancora favorito su Daka. A centrocampo i titolari Tielemens-Ndidi, con Soumaré che ha qualche possibilità di insidiare uno dei due, ed in difesa l'ex Atalanta Castagne a destra, Soyuncu e Vestergaard al centro della difesa e Bertrand a sinistra, davanti a Schmeichel.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Spalletti con Insigne non al top e senza Mario Rui, Meret, Ghoulam, Demme e Lobotka. Tanti i dubbi di formazione: Rrahmani insidia Manolas per far coppia con Koulibaly, con Di Lorenzo a destra e Juan Jesus favorito su Malcuit a sinistra. A centrocampo Fabian e Anguissa quasi obbligati, salvo un abbassamento di Elmas, in ballottaggio con Zielinski come sottopunta, con Politano e Lozano (ma attenzione al recupero di Insigne) dietro Osimhen.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Vestergaard, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers

Ballottaggi: Castagne-Pereira 55%-45%, Ndidi-Soumaré 55%-45%, Vardy-Daka 70%-30%

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Osimhen. All. Spalletti

Ballottaggi: Juan Jesus-Malcuit 55%-45%, Manolas-Rrrahmani 55%-45%, Zielinski-Elmas 55%-45%, Lozano-Insigne 60%-40%

ARBITRO: Tiago Martins (Portogallo)

Diretta Tv su Sky Sport e DAZN, radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net