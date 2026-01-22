Foto

"Lezioni di giuridicità delle regole del calcio": il Prof Clemente di San Luca presenta il volume

Oggi alle 15:45
di Davide Baratto

"Lezioni di giuridicità delle regole del calcio", il nuovo volume a firma del Professore Guido Clemente di San Luca, autore insieme a Giovanni Martini e Mario Paladino, sarà presentato domani, venerdì 23 gennaio dalle ore 09:00 alle 13:00, presso la Sala Conferenze Fulvio Zuelli della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, in Via Verdi 53. Alla discussione parteciperanno: la Professoressa Daria De Pretis, il Professor Lorenzo Casini, il Professor Marco Bombardelli, la Professoressa Anna Simonati, il Professor Antonio Cassatella. Di seguito la locandina dell'evento.