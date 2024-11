Lindstrom ancora titolare con l'Everton: 90 minuti giocati nello 0-0 col West Ham

L'Everton pareggia 0-0 in casa del West Ham e lo fa con Jesper Lindstrom in camo per l'intera partita. L'attaccante danese, in prestito dal Napoli, sta pian piano acquisendo minutaggio: anche nella scorsa gara era partito dal primo minuto per poi venire sostituito soltanto al minuto 88. Sembra dunque in ripresa la stagione di Lindstrom dopo un avvio con il freno a mano tirato, anche a causa di un infortunio.