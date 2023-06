Lo Scudetto di Raspa e Simeone: punti pesanti e non chiamatele riserve

Lo Scudetto del Napoli è un autentico capolavoro. Non ha vinto chi ha speso di più, ma chi ha giocato meglio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Scudetto del Napoli è un autentico capolavoro. Non ha vinto chi ha speso di più, ma chi ha giocato meglio. Non ha vinto la squadra favorita, ma quella con più idee. Luciano Spalletti ha dato al suo Napoli un’identità di gruppo, una consapevolezza nelle proprie capacità che gli ha permesso di tenere il passo per tutta la stagione.

Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis sono altre due architravi dello scudetto azzurro. Hanno costruito una squadra competitiva, con idee, competenza e abbassando il monte ingaggi. Il trionfo del Napoli, però, è arrivato anche grazie alla forza del gruppo. L’intera rosa, chi più chi meno e a seconda dei momenti della stagione, ha contribuito al successo degli azzurri.

Titolari dei primi 60 minuti e titolari degli altri 30, Spalletti l'ha ribadito per quasi tutta la stagione. Da questo punto di vista, due dei calciatori più iconici e che meritano una menzione speciale sono Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Passare da Sassuolo e Verona al Napoli è un salto non da poco, specialmente se davanti hai uno come Victor Osimhen. E invece i due attaccanti, ogni qualvolta sono stati chiamati in causa, sono stati fondamentali e hanno regalato punti pesanti in chiave scudetto.

Più che riserve, Raspadori e Simeone hanno contribuito in maniera importante e talvolta decisiva a rendere sempre più concreto il sogno scudetto. Simeone ha portato 6 punti chiave segnando al Milan a San Siro e alla Roma al Maradona, Raspadori altrettanto con le reti allo Spezia all’89’ e alla Juventus, il gol Scudetto e forse più importante della stagione del Napoli.