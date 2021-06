Lozano, momenti di tensione con lo juventino McKennie: i due in campo con le Nazionali

Nella notte italiana, gli Stati Uniti hanno conquistato la prima edizione della Concacaf Nations League, battendo per 3-2 il Messico in finale. Grande protagonista della partita è stato Weston McKennie, autore di un gol e premiato come miglior calciatore del torneo. Poco brillante, invece, Hirving Lozano. I due sono rimasti coinvolti anche in un paio di momenti di tensione che hanno caratterizzato la sfida. Lo riporta Fanpage.