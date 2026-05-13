Lukaku compie 33 anni, gli auguri della SSC Napoli e di ADL
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Compleanno in casa azzurra. Romelu Lukaku compie 33 anni
Compleanno in casa azzurra. Romelu Lukaku compie 33 anni. Il club azzurro ha dedicato un messaggio di auguri all'attaccante sul proprio sito ufficiale: "L'attaccante del Napoli è nato il 13 maggio 1993 ad Anversa. A Lukaku vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.
Lukaku ha esordito in azzurro il 31 agosto 2024 in occasione della vittoria per 2-1 contro il Parma. In assoluto conta 45 presenze e 14 reti. Con il Napoli ha vinto uno scudetto, segnando nel match decisivo conto il Cagliari, e una Supercoppa Italiana.
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