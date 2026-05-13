Pompei Legends Padel Cup: da Quagliarella a Denis, gli ospiti presenti e il programma

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Conto alla rovescia per la “Pompei Legends Padel Cup”, l’evento in programma venerdì 15 e sabato 16 maggio in Piazza Schettini a Pompei

Conto alla rovescia per la “Pompei Legends Padel Cup”, l’evento in programma venerdì 15 e sabato 16 maggio in Piazza Schettini a Pompei, nato per celebrare sport, cultura e inclusione sociale in uno dei luoghi più iconici al mondo. La manifestazione, promossa dal Comune di Pompei in collaborazione con Football Service, punta a valorizzare il territorio attraverso un format innovativo capace di unire intrattenimento, sport e promozione turistica.

Per l’occasione saranno allestiti due campi da padel temporanei in Piazza Schettini, a pochi passi dal Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, progettati nel rispetto del contesto storico e urbano della città. Il programma prenderà il via venerdì 15 maggio alle ore 15 con un momento conviviale tra ex campioni del calcio e sponsor, mentre il torneo vero e proprio si svolgerà sabato 16 maggio a partire dalle 10:30 con ingresso aperto al pubblico. Nell’area evento saranno presenti anche musica, intrattenimento, area ristoro e una tribuna dedicata agli spettatori.

Da Vieri a Quagliarella: tante legends del calcio attese a Pompei

Tra i protagonisti annunciati della competizione figurano grandi nomi del calcio italiano e internazionale come Fernando Llorente, Germán Denis, Stefano Fiore, Alessio Tacchinardi, Fabio Quagliarella, Dario Marcolin, Diego Perotti, Alessio Cerci, Vincent Candela, Paolo Di Canio, Luigi Di Biagio, Christian Vieri e Dida, oltre ad altre legends che hanno segnato il calcio degli ultimi decenni.

Spazio anche al mondo dello spettacolo con la presenza di Veronica Maya e Jimmy Ghione, insieme ad altri ospiti che potrebbero aggiungersi nelle ore precedenti all’evento. La “Pompei Legends Padel Cup” nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra sport, turismo e sviluppo urbano, promuovendo Pompei anche come location di riferimento per eventi sportivi di rilievo nazionale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Instagram ufficiale della manifestazione: Pompei Legends Padel Cup.