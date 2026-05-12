Serie A, classifiche a confronto: -8 Napoli! +4 Juve, Como e Parma le migliori

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Al termine della 36ª giornata di Serie A emergono dati interessanti dal confronto con la classifica della scorsa stagione.

Al termine della 36ª giornata di Serie A emergono dati interessanti dal confronto con la classifica della scorsa stagione. L’Inter capolista, che ha già festeggiato la vittoria dello Scudetto, ha conquistato otto punti in più rispetto a un anno fa. Situazione diametralmente opposta, invece, per il Napoli di Antonio Conte, che dopo la sconfitta dell’ultimo turno ha messo a rischio anche il secondo posto e registra un saldo negativo rispetto alla passata stagione. Positivo il rendimento delle squadre alle spalle, anche se il Milan, che per lunghi tratti del campionato aveva accumulato un vantaggio ben più ampio rispetto all’annata precedente, ora si ritrova con appena sette punti in più rispetto a una stagione conclusa all’ottavo posto.

Le sorprese positive e negative del campionato

La squadra con il miglior confronto rispetto allo scorso campionato resta il Como guidato da Cesc Fàbregas: i lombardi vantano un impressionante +17 e hanno già conquistato matematicamente la qualificazione alle coppe europee dopo l’ultima vittoria in campionato. Alle loro spalle c’è il Parma di Carlos Cuesta che, nonostante la rocambolesca sconfitta contro la Roma, registra comunque dieci punti in più rispetto a un anno fa. Sul fronte opposto, la situazione più critica è quella della Fiorentina, reduce da uno 0-0 che ha garantito la matematica permanenza in Serie A ma che evidenzia un pesante -22 rispetto alla scorsa stagione. In calo anche Atalanta, Bologna, Lazio ed Hellas Verona, mentre il Torino, a 180 minuti dal termine del campionato, ha esattamente lo stesso numero di punti ottenuto un anno fa. Di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 85 (+8 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 36 partite di campionato)

Napoli 70 (-8)

Juventus 68 (+4)

Milan 67 (+7)

Roma 67 (+4)

Como 65 (+17)

Atalanta 58 (-13)

Bologna 52 (-10)

Lazio 51 (-13)

Udinese 50 (+6)

Sassuolo 49 (in Serie B)

Torino 44 (=)

Parma 42 (+10)

Genoa 41 (+1)

Fiorentina 38 (-21)

Cagliari 37 (+4)

Lecce 32 (+4)

Cremonese 31 (in Serie B)

Hellas Verona 20 (-13)

Pisa 18 (in Serie B)