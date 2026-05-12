Playoff Serie B, crollo Avellino! Sfuma il sogno promozione: passa il Catanzaro
Il Catanzaro domina la sfida playoff contro l’Avellino e conquista l’accesso alla semifinale del playoff di Serie B, dove affronterà il Palermo. La squadra allenata da Alberto Aquilani si impone con un netto 3-0 al termine di una gara controllata per lunghi tratti. I calabresi sbloccano il match già nel primo tempo grazie alla rete di Pontisso, che permette ai giallorossi di andare al riposo in vantaggio. A inizio ripresa arriva anche il raddoppio firmato da Di Francesco, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco.
Il Catanzaro dilaga nel finale
L’Avellino prova a reagire nel tentativo di riaprire la partita, ma nel finale il Catanzaro chiude definitivamente i conti. Prima arriva il gol di Cassandro, poi il definitivo 3-0 firmato su calcio di rigore da Iemmello. Una vittoria convincente che permette ai giallorossi di proseguire il proprio cammino nei playoff promozione.
Serie A Enilive 2025-2026
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