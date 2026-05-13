Tuttonapoli Cosa ci ha detto Napoli-Bologna: i cinque punti di Tuttonapoli

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Napoli-Bologna 2-3: gli azzurri rimandano ancora la qualificazione matematica alla prossima Champions League.

Il Napoli perde ancora punti per strada e rischia di essere seriamente coinvolto nella bagarre Champions, anche se bastano pur sempre tre punti col Pisa già retrocesso per qualificarsi aritmeticamente alla prossima Champions. Come di consueto, ecco i 5 punti dopo la sfida persa contro il Bologna.

Hojlund, sempre meno a contatto con la porta - Come la ricerca d'acqua nel deserto. Questo la ricerca di opportunità per Højlund. Zero tiri in porta nelle ultime sei gare, incredibile per la punta della seconda forza del campionato. Quasi esclusivamente spalle alla porta, trova comunque il modo di lasciare il segno, mandando Alisson a segno. Incide indubbiamente la poco creazione offensiva della squadra che lo accompagna pochissimo e lo serve solo con lanci lunghi.

Il ritorno agrodolce di Di Lorenzo - Il Napoli ritrova Di Lorenzo dopo più di tre mesi e Conte lo lancia titolare. Il capitano vive una sfida dal doppio volto. L'inizio della gara è in salita: va nettamente in ritardo su Miranda che gli prende il tempo, si mette davanti col corpo e conquista il calcio di rigore. In maniera fortuita, in area di rigore, capitalizza con freddezza il rimpallo e trova anche il gol, ma la strada è lunga per tornare ai suoi livelli ed il tempo non c'è.

Una luce in un mercato torbido - L'unico acquisto che si è rivelato importante è quello che, basandosi solo sul poco impiego a Lisbona, sembrava potesse non convincere: Alisson Santos. Per il resto tante bocciature con la consapevolezza che anche chi è da tanti anni potrebbe essere arrivato alla fine del percorso. E un punto potrebbe essere proprio qui: sono arrivati a fare le fortune del Napoli, appunto attraverso un cammino. Sarà ancora più importante non sbagliare nuovamente sul mercato.

E se ci fosse stato Meret? È lecito chiederselo, siccome al portiere campione d'Italia, protagonista degli ultimi due Scudetti, non è mai stato perdonato niente. Come in ogni analisi sono giuste le lodi nei momenti opportuni come lo sono le critiche per gli errori. Ma la sensazione è che con l'ex Torino si è molto più permessivi. Lasciare andare in questo modo Meret, perché ormai sembra scritto il futuro del portiere, lascia più di qualche perplessità sull'arrivo per 22mln di Milinkovic: non proprio una genialata.

Tre punti per la Champions - Nonostante la sconfitta ed una classifica che recita quattro squadre in tre punti, al Napoli mancano comunque tre punti, tra Pisa e Udinese, per ottenere la certezza matematica della Champions. Un traguardo di fondamentale importanza anche per programmare la prossima stagione.