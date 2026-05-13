Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno della finale di Coppa Italia

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In questo mercoledì 13 maggio si gioca la finale di Coppa Italia: Lazio e Inter si sfidano alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Si gioca anche in Serie C e sono diversi anche gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

19.00 Brest-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

19.00 Espanyol-Athletic (Liga) - DAZN

19.00 Villarreal-Siviglia (Liga) - DAZN

20.00 Ravenna-Cittadella (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.00 Lecco-Pianese (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.00 Renate-Casarano (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Salernitana-Casertana (Playoff Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Lazio-Inter (Finale Coppa Italia) - CANALE 5

21.00 Potenza-Campobasso (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Lens-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.30 Alaves-Barcellona (Liga) - DAZNe DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.30 Getafe-Maiorca (Liga) - DAZN