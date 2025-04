Lukaku da record: in Europa solo lui e Salah sono in doppia cifra di gol e assist

vedi letture

Romelu Lukaku grazie alla sua rete e al suo assist contro l'Empoli ha portato alla vittoria il Napoli, ma è stato anche importante per le statistiche.

Romelu Lukaku grazie alla sua rete e ai due assist contro l'Empoli ha portato alla vittoria il Napoli, ma è stato anche importante per le statistiche personali del belga. Come riporta Opta, Big Rom è uno dei due giocatori dei 5 maggiori campionati europei, insieme a Mohamed Salah (27 gol 18 assist), ad aver raggiunto la doppia cifra di gol e assist: 12 reti e 10 assist in questa stagione.