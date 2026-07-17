Lutto nel mondo del calcio: muore a 91 anni Osvaldo Bagnoli

Lutto nel mondo del calcio: muore a 91 anni Osvaldo BagnoliTuttoNapoli.net
Oggi alle 11:50Notizie
di Arturo Minervini

Lutto nel mondo del calcio italiano. È morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, storico allenatore che guidò il Verona alla conquista dello storico Scudetto nella stagione 1984-85, una delle imprese più straordinarie della Serie A.

Bagnoli è stato uno dei tecnici più apprezzati del calcio italiano, capace di lasciare un segno profondo anche sulle panchine di Genoa e Inter, distinguendosi per competenza, equilibrio e grande umanità.

La sua cavalcata con il Verona resta una delle pagine più iconiche della storia del calcio italiano: un titolo conquistato contro ogni pronostico, diventato simbolo di un'impresa irripetibile.