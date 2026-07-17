Novità nello staff di Allegri: possibile l'ingresso di uno specialista sui dati atletici
Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio all'inizio del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida, dove la squadra inaugurerà la preparazione estiva con una doppia seduta agli ordini di Massimiliano Allegri e del suo staff.Secondo il quotidiano, oltre al lavoro sul campo potrebbe esserci anche una novità nell'organigramma tecnico. Lo staff dell'allenatore livornese, infatti, sarebbe destinato ad arricchirsi con una figura specializzata nella preparazione atletica e nell'analisi dei dati.
Napoli, nuovo membro nello staff di Allegri
Il nome indicato dal Corriere del Mezzogiorno è quello di Enrico Serra, preparatore che nella scorsa stagione ha lavorato nel settore giovanile del Napoli, seguendo la formazione Under 17. Il suo eventuale inserimento rappresenterebbe un ulteriore passo verso un approccio sempre più orientato all'utilizzo dei dati per ottimizzare la preparazione fisica della squadra.
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