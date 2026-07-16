Sky annuncia le amichevoli che trasmetterà quest'estate: c'è anche il Napoli

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Le amichevoli del Napoli saranno tutte visibili su Sky, ma nella modalità pay-per-view.

A luglio e agosto il ricco programma delle amichevoli internazionali vedrà impegnate tutte le squadre della prossima Serie A. Su Sky Sport e in streaming su NOW potremo vedere le prime uscite di Inter, Juventus, Milan e Napoli verso i primi impegni ufficiali, oltre allo spareggio di Conference League dell’Atalanta. Di seguito il programma completo delle amichevoli su Sky e il quadro degli impegni estivi squadra per squadra attualmente ufficializzate Si partirà il 18 luglio con Basilea-Juventus; il 25 luglio Standard Liegi-Juventus e Celtic-Milan. Il 26 luglio toccherà a Karlsruhe-Inter; il 31 luglio Juventus-Nizza.

Le amichevoli estive su Sky

Ad agosto in calendario Manchester City-Inter (1° agosto, Asahi Super Dry Trophy nell’ambito dell’Hong Kong Football Festival), Milan-Inter e Chelsea-Juventus (5 agosto); Juventus-Inter e Chelsea-Milan (8 agosto), oltre a Juventus-Palermo (11 agosto), Manchester United-Milan (15 agosto) e l’amichevole Juventus 'in famiglia' allo Juventus Stadium (17 agosto). L’Atalanta sarà impegnata nello spareggio di Conference League di fine agosto. Anche il Napoli sarà coinvolto in una serie di test estivi, tutti disponibili su Sky Primafila in pay per view. Durante il ritiro di Dimaro Folgarida gli azzurri affronteranno l’Arezzo il 22 luglio e la Carrarese il 26 luglio; nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna (5 agosto), Celta de Vigo (8 agosto) e Aris Salonicco (12 agosto).